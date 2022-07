Após pegar mensagem de ‘outra’ no celular, esposa esfaqueia marido

Vítima está internada no Hospital de Emergência. Crime ocorreu na residência do casal, na noite de quarta-feira (20), na zona norte de Macapá.

Um homem de 39 anos de idade foi esfaqueado pela esposa, de 31 anos, depois que ela supostamente teria encontrado uma mensagem de outra mulher no celular dele.

O crime ocorreu na residência do casal, no Bairro Morada das Palmeiras, na noite de quarta-feira (20), por volta de 22h30, na zona norte de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), foi a própria esposa quem ligou para pedir socorro médico de urgência.

Segundo o tenente João Gomes, o marido tomava banho quando uma mensagem chegou ao celular e a esposa visualizou. A mulher contou que quando foi tomar satisfação com o esposo, ele passou a ficar agressivo. Ela, então, pegou uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima.

Quando a equipe do 2º Batalhão chegou no local, o marido já havia sido levado para o Hospital de Emergência (HE) por uma equipe do Samu.

A esposa foi apresentada pelos militares no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. O hospital não informou sobre o estado de saúde da vítima.