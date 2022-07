Após protesto em rodovia, Estado diz que vai substituir gerador

Moradores dizem que há mais de 30 dias estão sem energia elétrica na comunidade do Rio Preto.

Por LEONARDO MELO

O Governo do Amapá respondeu ao protesto de moradores da comunidade do Rio Preto, no município de Mazagão, que interditaram a BR-156, na tarde de quinta-feira (21), alegando estarem há mais de um mês sem energia elétrica.

Para resolver a situação, o Estado enviou uma equipe técnica, nesta sexta-feira (22), até o local para dar apoio à prefeitura da cidade na instalação de um gerador provisório – o que atende à comunidade apresentou problemas e vai passar por manutenção, informou o governo.

Na tarde de ontem, os moradores fecharam parte da rodovia federal na altura do km-186. A Polícia Rodoviária Federal atendeu à ocorrência e divulgou um vídeo onde uma mulher que protestava disse que a comunidade estava 35 dias sofrendo com a falta de energia.

Ela chegou a dizer que a situação estava obrigando-os a dar água sem tratamento para as crianças, por isso, duas delas estariam internadas com vômito e diarréia.

A mulher disse ainda que chegou a participar de uma reunião no Incra onde estariam reunidos representantes da Justiça Federal, Cea Equatorial e governo do estado. Ela disse que GEA garantiu a instalação de um novo gerador no local.