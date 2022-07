Após sair ileso de dois confrontos com a PM, matador de facção morre ao enfrentar o Bope

Resistência à prisão e troca de tiros ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um criminoso morreu na manhã desta sexta-feira (15) após trocar tiros com policiais do Bope no Bairro Cidade Nova 1, na zona leste de Macapá.

Apesar da pouca idade, Valdenor Furtado Alves, conhecido como Bill Matador, de 18 anos, era um velho conhecido da polícia por cometer diversos homicídios, roubos e furtos na região, a serviço de uma organização criminosa.

De acordo com o capitão Wendel, hoje militares do grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro), do Bope, patrulhavam o bairro quando receberam a informação de que criminosos estavam armados e intimidando moradores na Rua São Braz.

Ao chegar ao local, os militares foram recebidos a tiros. O bando se dispersou, mas Bill entrou em uma casa e de lá continuou a disparar. Os policiais entraram no imóvel e lá houve a troca de tiros que resultou na morte do bandido.

Segundo o oficial, Bill é membro do grupo criminoso que se autointitula Bonde do Pé na Porta, responsável por roubos a residência, furtos e latrocínios na cidade. Ele seria uma espécie de segurança da organização, tendo como função ficar à frente das ações criminosas de invasão a residências e até de eliminação de rivais e vítimas.

Bill já havia trocado tiros com policiais do 6º Batalhão outra duas vezes, mas escapou ileso. Hoje, não teve a mesma sorte.

“Era um criminoso extremamente violento, que liderava o bando, que entreva nas casas e agredia as vítimas. Aqui, nessa região, ele dormia e parava em várias casas, não tinha paradeiro certo”, ressaltou o capitão Wendel.

A polícia apreendeu com Bill uma pistola calibre 380, um radiocomunicador, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de drogas.