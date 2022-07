Arremesso de peso: amapaense é ouro em competição regional

Atleta faz parte de projeto social que treina jovens e adultos no Estádio Zerão, em Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O atletismo do Amapá conquistou, no último fim de semana, medalha de ouro no Troféu Norte Nordeste de Atletismo Sub-18. A competição aconteceu em Natal no Rio Grande do Norte. A grande novidade veio da categoria arremesso de peso onde um amapaense de 16 anos foi o campeão.

O jovem atleta de 1,85 de altura, Guilherme Nunes do Santos foi a grande revelação do Amapá na competição.

Ele começou na corrida aos 11 anos para perder peso. Mais tarde foi convencido pelo atual treinador a investir na categoria arremesso de peso, onde havia possibilidade de maior rendimento. Há três anos treina nessa modalidade.

Na última competição, que ocorreu no início deste ano, onde competiram atletas de todo o Brasil, ele ficou em sexto lugar.

“Eu percebo que dou resultado nessa modalidade, que eu me encaixo e tenho potencial. Além disso, tem muita gente que acredita em mim, então, pretendo retribuir essa crença depois de tanto tempo treinando, pra mim, foi uma alívio e uma felicidade. Me senti muito feliz”, contou o atleta.

Guilherme é um dos mais de 60 alunos da Associação Porta do Sol, que são preparados pelo técnico Gama Chagas, de 54 anos, que treina atletas há 14 anos.

Gama conta que tem alunos em todas as modalidades do atletismo, com exceção da marcha atlética, que ele pretende iniciar os treinos ainda esse ano.

Sobre o medalhista, ele rasga elogios. Diz se tratar de um garoto muito esforçado e focado.

“É um garoto muito humilde e muito dedicado, que tem um potencial enorme. Eu tinha certeza que no tempo certo nós conquistaríamos essa medalha”, reconheceu o técnico.

Os treinos do projeto social acontecem nas dependências do Estádio Zerão. Segundo o treinador, a maior dificuldade está em conseguir equipamentos profissionais próprios para realizar os treinos. Atualmente, os que são utilizados pelas equipes são cedidos pela Secretaria de Desporto e Lazer do Estado (Sedel).

“A gente sobrevive com poucos recursos. É uma equipe que não tem muito poder aquisitivo. A gente treina com o pouco. Vivemos de patrocínios e doações. A gente tem atletas bons, mas que não acabam viajando por falta de recursos. O atletismo é um esporte que mais cresce no Amapá e em todo o mundo”, afirmou o técnico.