Assaltantes roubam carro de aplicativo e morrem em confronto com a PM

Motorista foi rendido e lutou contra os assaltantes

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes em fuga morreram baleados em confronto com a Polícia Militar do Amapá, na noite deste sábado (30), na entrada do Ramal do Um, localizado às margens da Rodovia Duca Serra, entre Macapá e o município de Santana.

De acordo com a polícia, por volta de 19h45min, um motorista de aplicativo foi acionado para uma corrida, que iniciou na Rua Setentrional, no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá, onde embarcaram quatro passageiros. Eram dois homens e duas mulheres.

A vítima contou que o destino do grupo seria a Praça do Coco, na orla da capital, mas o objetivo da quadrilha era trancar o motorista no porta malas e usar o veículo para roubos na cidade.

“Ao chegar, eles pediram pra eu avançar mais um pouquinho, já próximo à Residência Oficial do governador. Mandaram parar o carro, me renderam com armas de fogo e disseram que era um assalto”, lembra.

Ainda segundo o motorista, no momento da rendição, as duas mulheres saíram do carro e sumiram rumo ao Bairro Perpétuo Socorro.

Um dos bandidos assumiu a direção do carro. Com medo de morrer, a vítima relata que reagiu e só não foi baleada porque o revólver de um dos assaltantes falhou.

“Num vacilo tentei tirar a arma de um deles. Entramos em luta corporal dentro do carro, foi quando o outro bandido tentou me matar, mas a arma dele falhou e eu consegui saltar com o carro em movimento”, descreve.

Ajudado por outros motoristas, a polícia foi chamada e logo o veículo passou a ser monitorado. E não demorou para que fosse localizado pelos militares de moto-patrulhamento do 6º Batalhão da PM.

Segundo os policiais, ao serem alcançados próximo ao “Trevão” da Duca Serra, os bandidos passaram a acelerar o carro e a atirar na direção dos policiais. Já próximo da antiga lixeira pública de Santana, o veículo bateu numa ribanceira e os bandidos tentaram fugir, novamente atirando contra a polícia, que revidou e os dois ocupantes do Fiat morreram antes da chegada do Samu.

Um deles foi reconhecido como Efraim Dato Lacerda, de idade não revelada. Já o comparsa até o fechamento desta reportagem não havia sido identificado.

Com eles foram encontrados 2 armas de fogo e 2 porções de cocaína.