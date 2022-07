Assembleia de Deus condena manipulação de áudio de reunião com Davi e Clécio

Encontro ocorreu antes da convenção do MDB, e não um dia antes da operação da PF contra Dr Furlan

Por SELES NAFES

A Igreja Assembleia de Deus a Pioneira divulgou uma nota, na noite desta sexta-feira (30), onde condena a utilização do áudio e fotos de uma reunião entre os dirigentes da entidade, o senador Davi Alcolumbre (UB) e o candidato ao governo, Clécio Luís (Solidariedade). No áudio, fica claro que o encontro aconteceu no dia 20 de julho, um dia antes da convenção do MDB, e não um dia antes da operação da Polícia Federal contra o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), ocorrida na sexta.

Na reunião, é possível ouvir o senador comentando sobre a crise interna do MDB, quando Gilvam ainda tentava se garantir como vice na chapa de Jaime Nunes (PSD).

No entanto, a montagem tenta passar a impressão de que a reunião tinha a ver com a operação da PF e MPF ordenada pela justiça eleitoral do Amapá para investigar um esquema de compra de votos na campanha de Furlan, em 2020, quando na verdade o senador comentava sobre a crise com Gilvam e o MDB.

O presidente da Assembleia de Deus, pastor Oton Alencar, reagiu à publicação do vídeo que usa áudio e fotos da reunião. Para o líder da Assembleia de Deus, as fotos e o áudio foram extraídos indevidamente e utilizados totalmente fora do contexto do encontro, onde os líderes manifestaram apoio às candidaturas de Davi e Clécio e trataram de temas institucionais.

Além de Oton, participaram do encontro os pastores Iaci Pelaes e Rodrigo Júnior.

“Ocorre que tal vídeo e, fotos circulam em situação DESCONTEXTUALIZADA do propósito a que se destinou a reunião referida, mostrando apenas as pessoas que participaram da referida reunião sem qualquer vinculação com processos em curso ou episódios recentes. A Assembleia de Deus por meio de sua presidência REPUDIA veementemente a manipulação das informações e as postagens maldosas em redes sociais acerca da reunião em tela”, afirma a nota.