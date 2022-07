Avião faz pouso de emergência após colisão com pássaro

Avião Bandeirante estava a 2 mil pés de altitude quando se chocou com o urubu

Por SELES NAFES

Um avião pertencente ao governo do Estado fez um pouso de emergência, no fim da tarde desta quarta-feira (27), após se chocar contra um urubu. Apesar dos danos, a aeronave conseguiu aterrissar no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre.

A colisão ocorreu por volta das 17h. O Bandeirante do Departamento de Transporte Aéreo (Detraer), órgão subordinado à Secretaria de Transportes do Estado (Setrap), estava voltando de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, com vários passageiros.

A 15 minutos do pouso, o comandante Carlos Augusto Lima, que também é diretor do Detraer, avistou o pássaro. Ele ainda teve tempo de inclinar o avião para evitar que o animal atingisse o para-brisa.

“Já houve casos de urubus que invadiram a cabine provocando a morte do piloto ou a cegueira”, justificou.

Após a colisão, o comandante conta que checou se havia danos na estrutura ou navegabilidade do avião e concluiu o procedimento de pouso. A colisão ocorreu a cerca de 2 mil pés de altitude, o equivalente a 600 metros.

O pouso foi bem-sucedido com todos os passageiros. No mês passado, uma reportagem do Portal SelesNafes.Com mostrou que a deficiência no aterramento do lixo doméstico no aterro controlado de Macapá, na BR-210, tinha aumentando a quantidade de urubus no trajeto dos aviões que decolam de Macapá.

A quantidade de pássaros é tão grande que existem muitos casos de colisão de urubus até com carros na pista da BR. É comum ver no local restos de animais mortos nas colisões.

“É um problema viário do Brasil, aeroportos próximos de lixeiras e em Macapá não é diferente”, acrescentou o piloto.

O Bandeirante não poderá voar pelos próximos dias. O Detraer contratou uma empresa que virá a Macapá para fazer os reparos necessários.