Bandido filmado em roubos morre em confronto com o Bope

Tiroteio ocorreu na Avenida Terra, entre os Bairros Congós e Zerão, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bandido identificado como Elenilson Batista da Silva, de 24 anos, foi morto nesta sexta-feira (1°), ao confrontar policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá.

O confronto ocorreu em uma área de pontes localizada no fim da Avenida Terra, entre os bairros Congós e Zerão, na zona sul de Macapá.

Segundo a polícia, sempre armado, Elenilson era um assaltante violento e aparece em vários vídeos roubando estabelecimentos comerciais.

Ontem, após denúncia anônima, os militares tentaram realizar abordagem do suspeito, mas a equipe policial foi recebida a tiros. Os policiais revidaram e o infrator foi atingido.

O socorro médico foi acionado, mas ele não resistiu. Com Elenilson, os policiais apreenderam um revólver. Na casa onde ele estava morando ainda foram encontradas roupas que ele teria usado nos assaltos, segundo a polícia.

Ele respondia a vários processos por roubo.

“Era de extrema violência com relação a prática criminosa. Contumaz na prática de roubo a residência e estabelecimentos, inclusive no interior e outros municípios. Têm vários vídeos da prática criminosa e, na data de hoje, teve sua carreira encerrada”, comentou o comandante do Bope, major Iran.