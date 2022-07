Blitz: fiscalização proíbe ‘cortar’ caminho pela obra da rodovia Norte-Sul

A partir da próxima segunda-feira as ações passarão a ser repressivas na rodovia que liga as zonas norte e sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Para evitar que condutores e pedestres continuem se arriscando ao transitar pelo trecho em obras da rodovia Norte-Sul, que liga as duas zonas de Macapá, a Polícia Militar do Amapá intensificou as fiscalizações no perímetro. Agora, ‘cortar’ caminho pelo local está proibido.

Somente moradores do trecho e trabalhadores da obra com identificação podem ter acesso à área. Porém, muitas pessoas têm ignorado a recomendação.

Alguns alegam que a identificação visual do controle de acesso não estava bem clara. Agora existe uma placa com o aviso da restrição.

Com isso, segundo o major Wilkson Santana, comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), nesta quinta (21) e sexta-feira (22), as ações são de orientação e prevenção.

“Serve para orientar moradores das adjacências que tentam atravessar por esse caminho para que não venham, e para condutores desavisados que queiram passar pelo canteiro de obras pra cortar caminho, que não passem porque o maquinário pesado que está operando aqui pode fazê-los se envolver em acidentes”, alertou.

A partir de segunda-feira (25) as ações passam a ser repressivas. Além do BPRE, o 6° Batalhão, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRan) e a Operação Lei Seca (Detran-AP) se revezarão no trecho até o fim da obra em dezembro.

“Haverá fiscalização documental dos veículos e condutores, que, de acordo com suas irregularidades, vão responder à Justiça”, acrescentou o major Wilkson.

A Norte-Sul foi interditada em maio de 2022 como medida de segurança para os condutores, em função da maior circulação de veículos pesados com o avanço das obras tanto da rodovia quanto do Viaduto da Integração.

De acordo com o Governo do Amapá, em contrapartida, no mesmo período, rotas alternativas foram implantadas e sinalizadas para facilitar o fluxo pelo local.