Bope acha 37 kg de crack em fundo falso de carro no Porto de Santana

Veículo havia acabado de desembarcar na cidade a 17 km de Macapá. Motorista do carro foi preso pela Rotam.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso e 37 kg de drogas foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (20), em Santana, pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá.

O macapaense Deyvison Sávio Mourão Pontes, de 25 anos, que trabalha como mototaxista em Macapá, foi preso em flagrante. A apreensão teve apoio da equipe do Canil do Bope e de policiais do 4° Batalhão de Santana.

De acordo com o relatório da ocorrência, por volta de 2h20, a equipe da Rotam retornava de um policiamento na Vila de Mazagão Velho, como parte da segurança da Festa de São Tiago, que está acontecendo no município até o fim do mês.

Os policiais, então, decidiram fazer um patrulhamento pela cidade de Santana, e perceberam uma grande movimentação no Porto do Grego por causa de um navio que havia acabado de ancorar com passageiros e cargas. A embarcação havia partido do município de Santarém (PA).

Os militares desconfiaram de um carro Gol Branco, que havia desembarcado do navio. O veículo levantou suspeitas porque estava baixo demais e dentro dele havia apenas o motorista, que ao notar a presença da polícia, demonstrou pressa em deixar o porto.

Ele não obedeceu à ordem de parada e acelerou, mas foi alcançado próximo da Comunidade do Ambrósio. Aparentemente, não havia carga ilícita no carro, só uma mala com roupas, mas os policiais levaram até o local um cão farejador, que logo apontou a presença de drogas.

Assim, os militares descobriram o fundo falso no veículo, onde estavam vários tabletes de crack. A carga pesou 37 kg.

O acusado, as drogas e o carro foram entregues à Polícia Civil, no Ciosp de Santana.