Bope flagra detento em regime domiciliar com armas e drogas

Prisão ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Bope flagraram um detento que era monitorado por tornozeleira eletrônica com duas armas de fogo, dinheiro e várias porções de drogas, na noite do último sábado (9), no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

A prisão do criminoso ocorreu na 16ª Avenida, por volta de 19h30, durante a Operação Cerberus, da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, ele estava com um ‘volume’ na cintura e ao perceber a aproximação da equipe, correu para a área de ponte da 16ª Avenida, mas foi alcançado pelos policiais.

Rômulo Sacramento Maciel, de 22 anos, que estava usando tornozeleira eletrônica, reponde por roubo e não poderia estar fora de domicílio, conforme apurou o capitão Hércules Lucena, comandante da Rotam.

Ele tinha na cintura um revólver calibre 38, dinheiro e porções de maconha nos bolsos. Nacasa de Rômulo, os militares encontraram outra arma, longa, calibre 12.

Na delegacia, o detento confirmou ter pelo menos três passagens pela polícia. Agora passará a responder por porte de arma de fogo e tráfico de drogas.