Camilo Capiberibe diz que Jaime ficou ‘calado’ no governo e abre crise com aliados

Gestão do ex-governador entrou nas críticas de Jaime Nunes

Por SELES NAFES

O ex-governador do Amapá e atual deputado federal pelo PSB, Camilo Capiberibe, partiu para o ataque contra o vice-governador Jaime Nunes (PSD), a quem acusou de ter ficado “calado” no governo em relação à saúde pública.

O estopim da crise com Jaime, com quem o PSB vinha discutindo uma aliança para o governo, foi um vídeo divulgado pela campanha do vice-governador com críticas específicas ao Hospital de Emergência de Macapá.

Sem citar a inauguração da nova maternidade, construção do anexo e do novo HE, Jaime diz que “entra governo, e sai governo, caos na saúde e nosso povo sofrendo”.

A reação de Camilo, que governou o Estado entre 2010 e 2014, foi nas redes sociais.

“Durante 3 anos e cinco meses ficou calado sobre a desgraça que é a gestão que ele compõe. Recentemente assinou a nomeação da esposa do governador para o TCE e vem agora com esse papo de mudança? A quem ele quer enganar?”, disparou Camilo em sua conta no Twitter.

Em comentário na mesma postagem, Jaime foi defendido por Gilvam Borges, presidente do MDB e principal aliado do prefeito Dr Furlan.

“Camilo, quem tem telhado de vidro não fica arremessando pedra no telhado alheio. Então é bom se cautelar. O Jaime não quer enganar ninguém”, retrucou. Acompanhe a íntegra das postagens.

Gilvam é o homem de confiança de Dr Furlan, e o prefeito deu espaços na gestão para ele e o PSB. A família Capiberibe e o PSB vinham conversando com Jaime sobre uma possível aliança na disputa pelo governo do Estado.

O ataque de Camilo, no entanto, demonstra que a parceria “fez água”.