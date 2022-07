Carnaval 2023 terá R$ 3,5 milhões para desfile das escolas de samba

Desfile das escolas de samba não acontece desde 2015 na Avenida Ivaldo Veras

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

As escolas de samba do Amapá receberão aporte de R$ 3,5 milhões para a realização do desfile do Carnaval 2023. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (1) pela Secretaria de Cultura do Amapá (Secult). Na ocasião, estavam presentes os representantes das agremiações e do poder público.

Nesta edição, de acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Jocildo Lemos, 7 escolas vão desfilar pelo grupo especial e 3 pelo grupo de acesso. Descem e sobem apena 1 escola de cada grupo.

Nos dois dias de desfile, as escolas dos dois grupos se revezarão na avenida, com apresentações intercalada. Antes, os grupos desfilavam em dias diferentes.

Lemos garante que as escolas estão capacitadas para utilizar o recurso público da melhor forma. Para isso, a Liga vem aplicando cursos e workshop para as agremiações.

O aporte financeiro por parte do governo estadual sinaliza para a iniciativa privada que haverá Carnaval. Segundo o presidente da Liesap, isso dá confiança ao empresário que quer investir no evento.

“Isso é uma sinalização bastante positiva para que outros investidores que já tinham uma certa relutância de investir, porque não se tinha uma certeza de que haveria o evento. Mas nós estamos há nove meses do evento dizendo que vai ter Carnaval, sim. Estamos buscando esses parceiros, o público já tem, agora só falta o privado”, considerou Lemos.

Segundo ele, o orçamento de cada escola varia entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão. Ele justifica isso, ao fato de que há 7 anos não há desfile das escolas de samba na Ivaldo Veras e que as agremiações buscam novas tendências de fantasias e adereços.

A Secult anunciou o pacote de investimentos na cultura para os próximos seis meses. A exemplo disso, o secretário Cleverson Baía pontuou que a secretaria está destinando recurso ao Arraiá no Meio do Mundo e à Festa de São Tiago.

“Para o Carnaval a gente vai fazer o cronograma de desembolso a partir do plano de trabalho, até porque são várias atividades, até culminar em 2023 na realização do Carnaval, mas os recursos já estão assegurados pelo governo do Estado”, garantiu o secretário.

O desfile das escolas de samba de Macapá vai acontecer nos dias 17 e 18 de fevereiro e na quarta-feira de cinzas acontece a tradicional apuração dos votos, com anúncio da escola campeã 2023.