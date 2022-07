Caso Burger King: defesa de empresário culpa ex-gerente por falência e diz que débitos serão pagos

Guilherme Martins é o ex-gerente e chegou a ser preso: advogados disseram que lojas quebraram porque ele desviava a renda

Por SELES NAFES

Os advogados do empresário Rogério Oliveira dos Santos, ex-franquiado da Burger King no Amapá, responsabilizaram o ex-gerente da rede, Guilherme Martins, pela tragédia financeira que culminou com o fechamento das lojas e uma dívida que pode chegar a R$ 5 milhões. Eles garantiram que o empresário está se esforçando para quitar todos os débitos, inclusive, trabalhistas.

O empresário está sendo representado nos processos cíveis e trabalhistas pelos advogados José Paiva e Cleison Balieiro. Esta semana, reportagem do Portal SelesNafes.Com demonstrou a quantidade de dívidas deixadas por Rogério, principais de alugueis de lojas em três shoppings de Macapá, além do empréstimo de quase R$ 1 milhão com o Bradesco e de débitos com a própria Burger King.

Os advogados disseram que desde a abertura das lojas do BK em Macapá, o ex-gerente Guilherme Martins, que chegou a ser preso, instalou máquinas particulares de cartão para receber a renda de todas as lojas. Ele também vendeu equipamentos da franquia e chegou a ficar um tempo foragido.

Os advogados também comentaram sobre os dois nomes que o empresário supostamente estaria usando, segundo denunciou o Ministério Público do Estado.