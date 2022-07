Censo 2022: IBGE chama mais de 600 recenseadores no Amapá

Quem perder o prazo para apresentação de documentos ficará sem a vaga

Compartilhamentos

O IBGE publicou edital ontem (11) convocando 626 candidatos aprovados no processo seletivo para a função de recenseador, no Amapá. Eles têm até a próxima sexta-feira (15), às 17h, para comparecer nos locais informados e apresentar os documentos. Todos atuarão no censo populacional de 2022.

Este é o último grupo a ser chamado. No total, serão chamados 726 recenseadores. Os profissionais atuarão em todo o Amapá, sendo que 40 deles trabalharão nos municípios paraenses de Afuá e Chaves, cidades onde o levantamento será coordenado pelo IBGE do Amapá.

Os recenseadores deverão apresentar o RG, título eleitoral, certidão de quitação eleitoral e de reservista, comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se possuir); escolaridade, comprovante de residência e comprovante de naturalização (se for estrangeiro), atestado de sanidade física, foto 3 x 4 e conta bancária.

Quem perder o prazo será eliminado do processo seletivo. Na apresentação dos documentos, o profissional será informado sobre o treinamento, que será realizado entre 18 a 22 de julho.

A população do Amapá, pela estimativa de 2021, é de 877,6 mil habitantes.

Veja os endereços para apresentação dos documentos:

AMAPÁ

Av. Desidério Antônio Coelho, 470

Escola Estadual Vidal de Negreiros

CALÇOENE

Rua Cassiano Germino, 10 Centro – CEP: 68960-000

Secretaria Municipal de Assistência Social

CUTIAS

Rua Primeiro de Maio, 34 – CEP: 68973-000

Secretaria Municipal de Assistência Social

FERREIRA GOMES

Rua Castelo Branco, 585 – CEP: 68915-000

Prefeitura Municipal

ITAUBAL

Av. Laurita de Almeida Barbosa, 1134 – CEP: 68976-000

Prefeitura Municipal

LARANJAL DO JARI

Rua Nilo Peçanha, 1263 Cajari – CEP: 68920-000

IFAP Campus Laranjal

MACAPÁ

Av. Coaracy Nunes, 170 – 2º Andar – Centro

IBGE

MAZAGÃO

Rua Veiga Cabral, 680, 1º andar – Apt. 2 Bairro Bom Jesus – CEP: 68940000

OIAPOQUE

Rua: Dr. Lélio Silva,719 – CEP: 68980000

Escola Estadual Joaquim Nabuco

PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Rua Nemésio Calandrini S/N – CEP: 68945-000

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Mineração

PORTO GRANDE

8 de agosto, 677 – CEP: 68997-000

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PRACUÚBA

Rua Antonio Elidio S/N – CEP: 68918-000

Prefeitura Municipal

SANTANA

Av. Antônio Nunes, 1206 – Nova Brasília – CEP: 68925-000

Universidade Aberta do Brasil (antiga Biblioteca Municipal)

SERRA DO NAVIO

Rua A1, 530 – CEP: 68948-000

Prefeitura Municipal

TARTARUGALZINHO

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, 1521 – CEP: 68990-000

SEBRAE

VITÓRIA DO JARI

Av. Airton Senna, 151 Bairro Comercial

Casa do Agricultor

AFUÁ

Rua João Paulo II, S/N Centro

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CHAVES

Rua Prof. Darcy Brito, S/N – CEP: 68880-000

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca