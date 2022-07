Ciclista morre atropelado em rodovia

Acidente ocorreu na Rodovia Josmar Pinto, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um ciclista identificado como Benedito Adnilson Vieira dos Santos, de 46 anos, morreu atropelado por um carro na Rodovia Josmar Chaves Pinto (antiga JK), na zona sul de Macapá. O caso aconteceu por volta de 19h30 de sexta-feira (22).

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), quando a equipe policial chegou ao local, encontrou a condutora do veículo Mobi branco. Ela relatou aos militares que trafegava no sentido Macapá/Santana, quando, próximo ao residencial Arboredo, o condutor da bicicleta atravessou a via, repentinamente.

Ainda de acordo com o relato da mulher, ela ainda tentou frear, mas sem sucesso. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu ao Hospital de Emergência da capital, mas não resistiu.

Conforme o BPRE, a condutora é habilitada, o veículo está em dia e o teste de alcoolemia deu negativo. Ela prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberada.