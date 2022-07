Clécio fala sobre vice, diz que governará para todos e critica Jaime: ‘não é mudança’

Foi a primeira entrevista de uma rodada produzida pelo Portal SelesNafes.Com com todos os candidatos ao governo

Por SELES NAFES

O Portal SelesNafes.Com começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, começando pelo ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade).

Assim como ele, os demais candidatos Jaime Nunes (PSD), Gesiel Oliveira (PRTB) e Gianfranco Gusmão (PSTU) terão garantidas entrevistas de aproximadamente 15 minutos sobre convenções partidárias, alianças, propostas e fatos marcantes da campanha eleitoral deste ano.

A convenção do Solidariedade será nesta quinta-feira (28), junto com a convenção do PDT e do União Brasil.

Durante a entrevista, Clécio falou da construção do plano de governo por meio de plenárias populares, prioridades, alianças e não poupou críticas ao adversário. Acompanhe no quadro SNTV.