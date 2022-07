Colisão entre motos deixa um morto no interior do Amapá

Acidente ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite de quinta-feira (30) no interior do Estado do Amapá.

De acordo com relatório do Ciodes, a tragédia ocorreu por volta de 23h40, na Rua Oito de Agosto, esquina com a Rua José da Silva Paranhos, Bairro Central de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Eliandro Lobato de Andrade, de 31 anos, que conduzia uma das motocicletas morreu no local.

Ele era natural do município de Luziana (GO). O outro envolvido foi Josivan Gomes Caldas, de 23 anos, que conduzia a outra motocicleta. O delegado Bruno Braz acionou a perícia e a remoção de cadáver.

Não foi explicada a dinâmica do acidente.