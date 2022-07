Com 5 mil vagas previstas, Amapá define banca do concurso da Educação

Vagas serão para professor, pedagogo, tradutor e intérprete de libras, e cuidador

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do concurso da Educação, que prevê 5 mil vagas para serem ofertadas, entre imediatas e cadastro reserva, para os cargos de professor Classe C – licenciatura plena, pedagogo, tradutor e intérprete de libras – e cuidador.

A previsão é que o edital do certame seja publicado ainda no mês de julho. O anúncio foi feito pelo governador, Waldez Góes (PDT), nesta quarta-feira, 6.

Os novos contratados irão atuar em escolas estaduais localizadas nos 16 municípios do Amapá, reforçando a estratégia educacional.

A comissão do concurso conta com técnicos das secretarias de Estado de Administração (Sead), Planejamento (Seplan), Educação (Seed), Fazenda (Sefaz) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).