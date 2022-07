Com infecção generalizada, advogado trava a batalha da vida

Edivan Santos, de 42 anos, está internado no São Camilo

Por RODRIGO ÍNDIO

O professor, advogado e empresário Edivan Santos, de 42 anos, enfrenta a maior batalha de sua vida. Ele teve infecção generalizada após uma cirurgia, e agora conta com a mobilização de amigos e desconhecidos nas redes sociais.

Edivan foi internado na semana passada no Hospital de Emergências de Macapá com fortes dores abdominais e passou por uma cirurgia. No entanto, o quadro clínico dele piorou e ele precisou ser transferido para a UTI do Hospital São Camilo, onde aguarda nova intervenção. Lá ele segue em observação.

“O caso dele é complicado. Saiu do HE precisando de um leito de UTI, e não tinha nenhuma vaga. O médico que operou ele disse que o estado dele era gravíssimo”, comentou a irmã, Gilmara.

Como a internação no hospital privado tem altos custos, amigos advogados e familiares iniciaram uma campanha de arrecadação.

Edivan Santos é secretário-geral da OAB e dono do Bar Charel, conhecido ponto da boêmia na capital.

Quem tiver interesse em colaborar, basta entrar em contato com a irmã de Edivan pelo número (96) 99176-5492. Esse mesmo número serve como chave pix em nome de Gilmara do Socorro Silva dos Santos.

“Estamos correndo atrás de recursos, pois não temos o valor. Algumas pessoas já estão ajudando e quem puder nos ajudar a gente só tem a agradecer e sermos gratos”, concluiu Gilmara.