Com pais desempregados, menina de 3 anos com leucemia precisa de ajuda

Por RODRIGO ÍNDIO

Aparentemente saudável e alegre, a rotina da pequena Elena Barbosa Colares, de 3 anos de idade, mudou no último dia 17 de julho. Ela foi diagnosticada com leucemia [câncer dos tecidos formadores de sangue] e agora luta pela vida.

A mãe, Thays Câmara Barbosa, de 25 anos, conta que a criança passou a apresentar os primeiros sintomas de repente. Com isso, levou a menina numa Unidade Básica de Saúde (UBS). Inicialmente, a suspeita era de infecção intestinal, por causa sua barriga muito inchada.

Com o passar dos dias, começaram a surgir manchas vermelhas e roxas pelo corpo de Elena e sua barriga não diminuía – mesmo tomando os medicamentos. Os pais, então, foram atrás de mais ajuda.

“Decidimos levar ela no PAI [Pronto Atendimento Infantil] e, infelizmente, veio o diagnóstico de leucemia. O abdômen distendido é por conta do inchaço do fígado e baço”, detalhou a mãe.

Para piorar, os pais ficaram desempregados. A família é carente e não tem como custear exames e o tratamento. Por isso deram entrada no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (PTFD), custeado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na última quinta-feira (21), e agora aguarda retorno.

Como o quadro da menina é delicado, a família, que mora no Bairro Zerão, zona sul de Macapá, decidiu iniciar uma campanha de arrecadação e doação.

“Ela vai precisar ser transferida pra outro estado pra começar o tratamento adequado, e, como não temos condições financeiras pra custear todas as despesas, resolvemos fazer as campanhas”, disse a mãe.

Porém, o apoio não é só financeiro.

“Além disso, minha filha precisa muito repor plaquetas, só assim pode ser transferida. Por isso, tanto quanto as doações em valores, a doação de sangue também é extremamente importante”, acrescentou a mulher, que agora dedica 100% de seu tempo para cuidar da filha.

Quem tiver interesse em ajudar basta fazer uma transferência pela chave pix (96) 991147854 em nome de Thays Câmara Barbosa. O número também funciona como WhatsApp da mãe.

“Tenho fé que ela sairá dessa”, finalizou Thays. A criança prossegue internada no Hospital da Criança e do Adolescente, no Centro da capital.