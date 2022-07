Com salários e 13º de 2020 atrasados, funcionários da Sião Tur marcam greve

Paralisação vai atingir bairros grandes de Macapá e 70% do município de Santana

Por SELES NAFES

Funcionários da empresa Sião Tur decidiram, em assembleia extraordinária conduzida pelo sindicato da categoria, deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 20. Será a segunda paralisação de rodoviários de Macapá, em menos de um mês.

Desta vez, os reflexos da paralisação também serão sentidos em Santana, cidade a 17 km da capital, onde os funcionários pretendem paralisar 70% das linhas. Em Santana, a Sião Tur é a única empresa de ônibus que explora o setor. Na capital, Macapá, bairros gigantescos como Marabaixo e Infraero II serão os mais atingidos.

O sindicato acusa a empresa de não pagar os salários há três meses, além de falhar no recolhimento do FGTS e do INSS. Também há 5 meses de salários atrasados de 2020, além de férias e 13º salário.

“Os funcionários trabalham e passam necessidades. Já comunicamos todos os órgãos competentes. Infelizmente quem vai sofrer de novo são os cidadãos”, comentou o diretor do Sincotrap, Max Délis.

A Sião Tur tem cerca de 200 funcionários.

“O salário do motorista é de R$ 2,1 mil. Há mais de dois anos eles não sabem o que é receber o salário integral. No dia do pagamento, que é o quinto dia útil, a empresa dá um vale de R$ 500 para o motorista e de R$ 300 para o cobrador para fazer compras em supermercado”, acrescento o sindicalista.

Em junho, foram os funcionários da Capital Morena que entrou numa greve que durou mais de uma semana e atingiu em cheio o macapaense num momento em que as empresas se movimentam para aumentar a tarifa de ônibus.

Procurada, a empresa ficou de emitir um posicionamento ainda nesta quinta-feira.