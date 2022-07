Começa a reconstrução da Rodovia Salvador Diniz, em Santana

Base atual será arrancada e um novo asfalto será colocado

Por SELES NAFES

O governo do Estado iniciou, na manhã desta quarta-feira (6), as obras de pavimentação da Rodovia Salvador Diniz, um dos principais acessos do município de Santana.

A obra faz parte de um conjunto de serviços orçados em R$ 13 milhões, e que contemplam várias ruas e avenidas de Santana com pavimentação. As obras começaram em outubro do ano passado.

“É muito importante essa obra. Havia sido solicitada por todos os moradores para requalificar toda essa rodovia e nós planejamos para fazer no verão porque toda a base será removida para colocar asfalto novo”, explicou o governador Waldez Góes.

O prefeito de Santana, Balara Rocha (PP), lembrou que Santana possui três entradas: Igarapé da Fortaleza, Rodovia Duca Serra e pelo rio Amazonas.

“São três gargalos, e esse é um que está sendo superado. O governo está com todos os trabalhadores e máquinas aqui. A camada velha será removida e será asfalto novo. O trecho da Duca Serra está duplicando, e estará concluído até o fim do ano”, comentou o prefeito.

O terceiro gargalo, na orla, será eliminado com a conclusão das obras de R$ 60 milhões que incluir uma nova área portuária para passageiros e carga. Os recursos para a obra foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

Bala pediu que os moradores tenham cuidado com as obras que afetarão o tráfego de veículos perto da ponte do Igarapé da Fortaleza. Ele pediu que as pessoas priorizem sair ou entrar em Santana pela Duca Serra, reduzindo o risco de acidentes e lentidão no trânsito.

A expectativa é de que o asfaltamento dure cerca de mês, prazo considerado curto.

“Sem o asfalto estava intrafegável a nossa rua. Agora vai trazer mais clientes e a trafegabilidade vai melhorar e muito”, comemorou o empreendedor John Pena, que possui uma loja de assistência técnica na região.