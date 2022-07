Concurso da PM: Sead diz que candidatos que fotografaram prova serão eliminados

Secretária de Administração garante que fotos foram tiradas depois do concurso, e não durante

Por SELES NAFES

A Fundação Carlos Chagas já foi notificada pela Secretaria de Administração do Amapá (Sead) acerca de fotos tiradas da prova para soldado da Polícia Militar, realizada no concurso deste domingo (18). A Sead informou ao Portal SelesNafes.Com nesta segunda-feira que vai registrar um boletim de ocorrência pela manhã e tentar identificar os dois candidatos, que deverão ser desclassificados do certame.

As fotos foram postadas em grupos de WhatsApp e depois no Facebook, ainda na noite de domingo (18). As provas foram encaminhadas ontem (17) para São Paulo, onde serão corrigidas.

A secretária de Administração, Suelen Amoras, disse que as provas não poderiam ter sido levadas pelos candidatos, conforme prevê o edital do concurso. Ela atribuiu o fato a falhas na fiscalização.

Suelen revelou que recebeu uma foto da prova que mostra que ela foi tirada na casa do candidato e não no local do concurso. Por isso, para ela, as fotografias e postagens não comprometem a confiabilidade do concurso, porque os celulares foram usados depois da prova, e não durante.

“Ficou claro que as fotos foram tiradas depois do concurso, e não durante. Uma das fotos mostra que a pessoa estava na casa dela quando a foto foi tirada. Estamos esperando as provas chegarem em São Paulo para que a fundação faça a checagem para comparar a quantidade de provas com a quantidade de candidatos que participaram. A partir daí saberemos em que sala ocorreu isso”, comentou a secretária.

O episódio é semelhante ao ocorrido em 2017, quando um fiscal tirou foto da prova da PM e postou depois numa rede social. O concurso foi mantido, e o fiscal foi indiciado pela polícia.

Ausências

Enquanto a Sead e a polícia tomam providências para identificar os autores das fotos, a FCC deve publicar ainda hoje, às 17h, o caderno de provas e o gabarito.

A quantidade de candidatos ausentes foi bem abaixo do que normalmente ocorre em concurso. Dos 30.891 inscritos, apenas 8,20% faltaram.

Outro dado interessante é a quantidade de amapaenses participando do concurso, cerca de 92% do total de inscritos.