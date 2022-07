Condenado a 19 anos, detento é executado em via pública

Crime ocorreu nesta quarta-feira (27), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Um detento condenado a 19 anos de reclusão foi morto a tiros enquanto caminhava em via pública. O crime ocorreu nesta quarta-feira (27), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Mário da Silva Dias tinha 32 anos e passagens pelos crimes de roubo e homicídio. Ele havia cumprido parte da sentença preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), e, atualmente, estava no regime semiaberto.

Testemunhas disseram à polícia que a vítima foi atacada por dois homens, mas não revelaram nomes e nem a motivação para o homicídio.

Após o ataque, a dupla fugiu. Já Mário Dias foi socorrido na caçamba de uma picape, mas já chegou sem vida ao hospital de emergências.

No hospital, foi constatado que o detento foi atingido por dois disparos, além de um ferimento na cabeça, provavelmente produzido por arma branca.

O caso foi repassado para a Delegacia de Homicídios investigar.