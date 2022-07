Condenado por matar jovem grávida é preso

Condenado foi preso no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Um homem condenado por um crime bárbaro foi preso pela Polícia Civil do Amapá nesta sexta-feira (8).

João Gomes Nogueira, de 48 anos, é sentenciado a 13 anos de prisão por ter matado a facadas então companheira, Jocicleide Santana Furtado, na época com 18 anos, e que estava grávida de 4 meses. Ele estava foragido.

O crime ocorreu em no dia 27 de agosto de 2008, em frente à antiga Unidade Mista de Saúde Santana. Na ocasião, a vítima estava no interior da casa Hospitalar, quando Gomes, por ciúmes, entrou no local, a levou para fora do hospital e lhe desferiu golpes com uma faca.

João Gomes foi preso no Bairro Igarapé da Fortaleza. De acordo com o Delegado Victor Crispim, no ano de 2015, após uma saída temporária autorizada pela Justiça, ele não mais retornou.

Neste sábado, ele deverá ser transferido novamente para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).