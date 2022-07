Condenado por roubo morre em confronto com policiais em garimpo

Troca de tiros ocorreu no Distrito de Lourenço, no município de Calçoene, a 370 km de Macapá. Foto: Reprodução

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um detento que estava beneficiado com o regime aberto e deveria estar na capital do Amapá morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Força Tática no interior do estado, no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), a equipe policial patrulhava o Distrito de Lourenço – uma ação preventiva para evitar ações de assaltantes em razão do comércio de ouro na região – quando recebeu uma denúncia sobre um suspeito que estaria armado.

Ao averiguar o local indicado, a Avenida José Lourenço, os policiais avistaram um homem com as mesmas características da denúncia. Ao tentar a aproximação para abordagem, o infrator percebeu e fugiu para dentro de uma residência, de onde uma moradora saiu correndo.

Ao fazer a incursão no local, policiais foram recebidos com disparos. No revide, o suspeito foi baleado. Como no Distrito de Lourenço não há ambulância de emergência, Alex Júnior Souza da Silva, 24 anos, foi socorrido pelos próprios policiais contra quem atirou.

O médico da UBS local constatou que ele ainda estava com sinais vitais e solicitou que a equipe prestasse socorro até Calçoene, onde havia mais recursos de saúde. Na sede do município, por volta de 7h20, o óbito foi constatado na UBS.

Uma pesquisa no sistema de segurança pública do Estado apontou que Alex respondia a vários crimes e tinha condenação por roubo. Ele estava em regime aberto domiciliar e não deveria, conforme determinação da Justiça, ter saído de Macapá.

A arma usada por ele, um revólver calibre 38, com numeração raspada, foi entregue na Delegacia de Calçoene.