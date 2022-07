Conheça a Agregue, empresa que gera 1 mil empregos e desenvolve o sul do Amapá

A empresa atua em Laranjal e Vitória do Jari

Instalada no sul do Amapá, desde 2018, uma das maiores exportadoras e beneficiadoras de madeira da América Latina, a AGREGUE, atua no setor florestal com extração, transporte, processamento e comércio de madeiras nativas da Amazônia. A empresa está efetivamente contribuindo no desenvolvimento sócio econômico na região do Vale do Jari, nos municípios de Laranjal e Vitória do Jari.

Em 2021, a empresa, que executa um plano de manejo florestal com foco em sustentabilidade, inaugurou mais uma indústria de processamento de madeira no município de Laranjal do Jari.

A Agregue atua numa área de 96 mil hectares de forma sustentável. Entre as várias espécies catalogadas na região, somente treze são colhidas para beneficiamento, como o angelim vermelho, cumaru, maçaranduba, jatobá e angelim pedra, entre outras. Cerca de 70% da produção total é exportado para outros países, e o restante distribuído para o mercado nacional.

Considerando todo o investimento, a Agregue está gerando emprego para centenas de famílias na região do Jari. São aproximadamente 1 mil trabalhadores.

Além disso, a atividade e a renda gerada estimulam outros segmentos da economia, como o comércio e o setor de serviços.

A empresa possui um escritório técnico e administrativo em Monte Dourado, distrito de Almeirim (PA), onde uma equipe especializada dá o suporte para a execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável.

As atividades desenvolvidas pela AGREGUE têm como objetivo central manejar, processar e comercializar produtos florestais madeireiros, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais, em conformidade com a legislação da atividade florestal.

As principais diretrizes e estratégias para desenvolver os objetivos proposto são:

Colher madeira nativa e outros produtos da floresta de forma que garanta a sustentabilidade e a perpetuidade da produção florestal ao longo dos ciclos de corte com a máxima eficácia, eficiência e segurança;

Executar o plano de manejo florestal, aplicando técnicas seguras adaptadas às condições da floresta, evitar e/ou mitigar os impactos socioambientais;

Implementar medidas para a conservação dos recursos naturais;

E contribuir continuamente para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Vale do Jari.

