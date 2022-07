Convenção oficializa Clécio e Davi como candidatos ao governo e Senado

A convenção dos partidos aconteceu na noite desta quinta-feira (28) em um espaço de eventos no Bairro Araxá zona sul de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Uma multidão de apoiadores e políticos acompanharam o lançamento simultâneo das candidaturas de Clécio Luís (Solidariedade) ao governo do estado e Davi Alcolumbre (UB) ao Senado Federal. A convenção dos partidos aconteceu na noite desta quinta-feira (28) em um espaço de eventos no Bairro Araxá zona sul de Macapá.

No evento foram apresentados, também, os pré-candidatos estaduais e federais do Solidariedade e União Brasil, que fazem parte do bloco político junto com o PDT, que terá o pré-candidato Teles Junior como vice na chapa de Clécio.

Na ocasião, o pré-candidato ao governo reforçou o que já vem falando em suas redes sociais e entrevistas: que vai trabalhar com a verdade e usar o legado que deixou como prefeito para reforçar a competência de gerir o estado.

“Verdade, ética, debate de ideias, apresentação de projetos, mas também vou defender minha história. Fui considerado o terceiro prefeito que mais cumpriu promessas no país. Eu peguei uma gestão totalmente destruída e entreguei com dinheiro em caixa, uma cidade moderna. Isso não pode ser apagado por conta de uma disputa eleitoral”, reforçou o candidato.

O pré-candidato ao senado Davi Alcolumbre também diz que vai apostar no legado construído ao longo dos oito anos de mandato. Ele diz ser o senador que mais trouxe recursos para o Amapá.

“Eu me comprometi, oito anos atrás, que ia fazer o Amapá ser reconhecido no Brasil. Nós conseguimos isso. Colocamos o Amapá no mapa do Brasil. Trouxemos o maior recurso da história do Amapá gerando emprego e renda e promovendo o desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida das pessoas e ainda temos muito por fazer”, reforçou Alcolumbre.