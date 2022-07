Coordenação da Marcha para Jesus quebra silêncio sobre atropelamento

Coordenadores do evento disseram que acompanham estado de saúde da jovem Josimara, de 36 anos

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi por meio das redes sociais que a coordenação da Marcha para Jesus Amapá lamentou o caso da jovem atropelada pelo trio elétrico desgovernado utilizado no evento, na noite do último sábado (2), em Macapá.

Jocimara Costa, de 36 anos, teve fraturas em vários ossos da bacia e precisou passar por várias cirurgias, inclusive para reparação do órgão genital.

A organização atribuiu o fato a problemas mecânicos no trio elétrico. Destacou ainda, que está acompanhando o quadro clínico da vítima, mas não informou se já prestou algum tipo de ajuda.

“Informamos que o MLA está acompanhando o estado de saúde da missionária Jocimara, tendo se colocado à disposição para auxiliar no tratamento médico que ela está passando”, pontuou, em nota.

A coordenação também evitou falar sobre que órgão público contratou o trio elétrico. Este ano, a retomada do evento depois de dois anos de pandemia teve apoio oficial e entrou para a programação do Macapá Verão, realizado pela prefeitura de Macapá, mas que também tem apoio do governo do Estado.

Os organizadores ainda pedem “incessantes orações” para Josimara. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deatran) assumirá o caso.

Em 2022, a programação da Marcha para Jesus foi incluída na programação oficial de férias e de Verão da Prefeitura de Macapá, que ainda não se posicionou sobre o caso até a tarde desta segunda-feira (4).

A vítima segue internada com fortes dores no Hospital de Emergência da capital.