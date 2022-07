Covid-19: Amapá libera vacina para crianças de 3 a 4 anos

Macapá já começou a vacinar nesta quarta-feira (20). Imunizante recomendado pelo Ministério da Saúde é a Coronavac.

O Estado do Amapá liberou aos 16 municípios a vacinação de crianças na faixa etária de 3 a 4 anos contra a covid-19.

A medida atende à Nota Técnica 213/2022 do Ministério da Saúde, emitida na noite de terça-feira (19). A vacinação deste público deverá ser feita com doses da CoronaVac que estejam em estoque nas unidades de saúde até o recebimento de mais doses por parte do Governo Federal.

Atualmente, o Amapá possui 37.480 doses de CoronaVac em estoque na Unidade de Imunobiológicos do Estado, mas as unidades de saúde dos municípios se encontram também abastecidas com o imunizante.

A recomendação do Ministério da Saúde é que a vacina CoronaVac atenda, inicialmente, o público de 3 a 4 anos de idade, iniciando pela faixa etária de 4 anos e posteriormente 3 anos. As crianças a partir de 5 anos devem ser vacinadas com a vacina Pfizer, de acordo com os esquemas já recomendados.

O intervalo entre as doses para esse novo público será de 28 dias. O público de 3 a 4 anos é de 32.032 crianças em todo o Amapá.

Macapá já começou a vacinar na nova faixa etária nesta quarta-feira (20). A imunização acontece nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Coração, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Padre Raul Matte, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Curiaú, Marabaixo, Rubim Aronovitch, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Pantanal e Fazendinha, que funcionarão das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, com cartão de vacina, certidão de nascimento e cartão do SUS, caso tenha.