Covid-19: casos crescem 1.760% no Amapá e acendem alerta

Por RODRIGO ÍNDIO

Os últimos boletins epidemiológicos do governo do Amapá apontam alta na média da incidência de Covid-19 no estado. Em 14 dias, o número de novos casos subiu 1760%.

Segundo a diretora executiva da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Iracilda Costa, houve aumento de 29% de internações, das quais 70% são de pessoas não vacinadas e 30% não completaram o esquema vacinal.

O que também chama atenção é que desses novos casos e internações, 34% é de crianças de 0 a 5 anos, que ainda não estão liberadas a receber vacina.

“O cuidado redobra, por isso que nós recomendamos manter o uso de máscaras em ambientes fechados e também em ambientes abertos de grandes aglomerações, justamente para evitar que esse pai ou essa mãe levem a doença para dentro de casa e transmita para as crianças”, falou Iracilda.

Ainda segundo a SVS, a vacina é a única maneira que se tem para amenizar a doença. Também ressaltou o isolamento em caso de contaminação.

“A gente observa que hoje as pessoas estão adoecendo e como têm sintomas leves, elas estão saindo das suas residências, e não é para sair, é para se manter isolado para você proteger as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos ou as que tem comorbidade. Então, é preciso vacinar e usar máscara”, concluiu Iracilda.

A SVS continua a vacinação casa em casa. As pessoas também podem procurar as Unidades Básicas de Saúde para atualizar sua vacina.