Covid-19: em 3 dias, Amapá registra 2,8 mil casos e 6 mortes

Agora o estado acumula 167.600 casos confirmados e 2.148 óbitos.

Compartilhamentos

Nos últimos três dias, o Amapá registrou nova alta de novos casos de covid-19 e com óbitos recentes.

Desde a segunda-feira (11), quando 645 casos foram confirmados, os resultados positivos vêm numa crescente, passando pela terça-feira (12), com 1.107 positivados, e nesta quarta-feira (13) mais 1.103 confirmações.

Segundo o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de coronavírus no estado – agora o Amapá acumula 167.600 casos confirmados e 2.148 óbitos.

Nesses três dias, 7 mortes foram registradas, com 6 delas ocorridas neste mês, em Macapá. Na segunda, o boletim epidemiológico trouxe duas mortes de duas mulheres, de 46 anos e 74 anos, ocorridas no dia 10 de julho, e mais o óbito de um homem de 81 anos, ocorrido no mesmo dia, 11 de julho.

Já nesta quarta-feira, foram confirmadas por covid-19 as mortes de três homens, de 71, 80 e 84 anos, ocorridas nos dias 9 e 11 de julho.

Atualmente, o Amapá tem 74,55% da população vacinável com a 1ª dose de vacinas contra a doença.

Dos 167.600 casos confirmados, Macapá lidera, com 87.967 casos, em seguida Santana, com 31.627, e Laranjal do Jari, com 11.112 casos confirmados.

O percentual de ocupação dos leitos voltados para o atendimento da covid-19 no Amapá subiu para 44,5%, considerando as redes pública e privada.