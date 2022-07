Covid-19: incidência cai 27% no Amapá

Queda em relação à semana anterior ocorre após quatro semanas seguidas de alta. Dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde do estado.Queda em relação à semana anterior ocorre após quatro semanas seguidas de alta. Dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde do estado.

Relatório de acompanhamento da situação epidemiológica do Amapá divulgado hoje (26) pelo Estado apontou queda de 27% no número de casos confirmados da covid-19 no Estado na semana epidemiológica de 17 a 23 de julho, em relação à semana anterior.

A redução, que foi de 5.757 para 4.180 casos entre as duas últimas semanas, ocorrer após quatro semanas consecutivas de alta.

Os dados são do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Pública (CIEVS/SVS-AP), dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a situação da pandemia no estado.

Ao todo, o mês de julho já contabilizou 13.197 casos de covid-19. Do dia 1 a 22 de julho, 31% dos pacientes internados tinham de 60 anos, enquanto 35% eram da faixa etária de 0 a 4 anos de idade.

Entre os hospitalizados no mesmo período, 58% não apresentaram nenhum registro de vacinação, 66% do total de internados se encaixam no grupo apto a receber a vacina contra a covid-19. Entre os hospitalizados com registro de vacinas, 57% apresentaram alguma comorbidade.

Atualmente, o Estado do Amapá já apresenta cobertura vacinal com a primeira dose de 74,80% para a primeira dose, 59% para segunda dose, 60,42% para segunda dose + dose única e 22,84% para a dose de reforço.

A vacinação continua por meio de ações de vacinação em todo o Amapá. São seis pontos fixos do Governo do Estado: ponto da orla do Santa Inês, Supermercados Fortaleza da BR, Hipercenter Santa Lúcia, Armazém Brasil do Buritizal, e Macapá e Garden Shopping.