Crimes letais caem 19,23% no Amapá

Macapá, que concentrou mais de metade dos casos, a baixa foi maior: 28,24%

Por RODRIGO ÍNDIO

A Secretária de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) apresentou, nesta quinta-feira (7), dados que apontam redução em casos de homicídios, latrocínios, feminicídios e mortes em decorrência de lesão corporal. O número de óbitos em confrontos policiais também reduziu.

Segundo o levantamento, de 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021, o estado teve recuo de 19,23% nos assassinatos classificados como Crimes Violentos Letais Intencionais (CLVI).

Conforme o secretário de Segurança Pública, coronel Carlos Souza, em números totais, a queda nas ocorrências foi de 130 para 105. Macapá, que concentrou mais de metade dos casos, a baixa foi maior: 28,24%.

“Foi extremante propagado que 2021, principalmente Macapá, figurou como a capital mais violenta e os dados do estado também no anuário, que é o acompanhamento que fazemos, com números extremamente ruins para o Amapá. Agora estamos vindo numa descendente de crimes violentos letais intencionais, que é a proteção da vida, é o carro chefe da segurança pública”, comentou Souza.

Ele atribuiu a redução a uma consolidação da política de segurança pública e à reconfiguração que foi adotada pelo estado e aplicação de recursos.

“Macapá, dentro dessa projeção, se não tiver nenhum fator que mude essa configuração, nós vamos ter uma redução de mais de 30% e a gente começa a figurar como uma capital mais segura do Brasil, se isso permanecer nesse trabalho que a segurança pública desenvolve hoje no Amapá”, garantiu.