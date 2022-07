Debate: 101 FM e Portal SN discutem regras com campanhas de Clécio e Jaime

Debate será transmitido pela rádio e pelo Portal SelesNafes.Com no próximo dia 26. Foto: Divulgação

No próximo dia 26 de agosto a 101,9 FM e o Portal SelesNafes.Com farão o primeiro debate desta eleição entre os candidatos que disputam o governo do Estado. Será no programa Tribuna da Cidade Especial, a partir das 17h, entre o vice-governador Jaime Nunes (PSD) e o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade).

Além da rádio, o debate será transmitido pelo Portal SN em sua página no Facebook.

No fim da tarde desta segunda-feira (18), representantes do debate e da coordenação de campanha dos dois candidatos se reuniram para discutir as regras do programa e o formato.

O programa terá 4 blocos, sendo que cada um será composto por perguntas de tema definido e tema livre, com 1 minuto de pergunta, 3 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e 1 para tréplica. O objetivo desse formato é proporcionar o embate de ideias mais direto entre os dois candidatos. Os pedidos de direito de resposta serão julgados pela assessoria jurídica da rádio e poderão ser concedidos no mesmo bloco ou bloco seguinte.

A coordenação do debate, baseada na legislação eleitoral, decidiu convidar apenas os candidatos dos partidos que possuem representação no Congresso Nacional, neste caso do Solidariedade e do PSD. Portanto, ficarão de fora do debate os candidatos Gesiel Oliveira (PRTB), Gianfranco Gusmão (PSTU) e Jean Bambam (Agir).

A ideia da rádio e do portal é também promover uma rodada de entrevistas com todos os cinco candidatos, uma semana antes do primeiro turno.

Participaram da reunião os jornalistas Seles Nafes, Sílvio Souza, Anderson Bahia (Clécio), Juan Monteiro (Jaime) e Andressa Sanches (Jaime).

