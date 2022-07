Debate Jaime/Clécio será em estúdio inovador

Programa será transmitido no próximo dia 26 no espaço da Magic Box Rádio Web

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O primeiro debate do ano entre os candidatos ao governo do Amapá ocorrerá num ambiente inovador. O palco do encontro será o estúdio da Magic Box Rádio Web, no Amapá Garden Shopping, no próximo dia 26 de agosto. As assessorias de Clécio Luís (Solidariedade) e Jaime Nunes (PSD) confirmaram presença.

O debate é produzido e realizado pelo programa Tribuna da Cidade, 101 FM e Portal SelesNafes.Com, em parceria com o empresário Alan Farias, da Magic Box.

Não haverá perguntas dos apresentadores.

“Será mínima a participação dos jornalistas, que se limitarão apenas a controlar o tempo dos candidatos, sortear os temas e abrir e fechar os blocos”, explica o jornalista Silvio Sousa, que apresentará o debate ao lado do jornalista Seles Nafes.

Os temas escolhidos e acordados com as assessorias dos candidatos será educação, saúde, economia e segurança pública, mas os candidatos também terão liberdade para abordar outros temas.

O debate será transmitido às 17h, ao vivo pela Rádio 101 FM, página do Portal SelesNafes.Com no Facebook (onde a audiência é de mais de 100 mil seguidores), no canal SelesNafes.Com no Youtube (16 mil inscritos).