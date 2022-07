Depois de pavimentação, Goiabal recebe iluminação pública

Recursos para iluminação e pavimentação do bairro são de emendas do senador Randolfe Rodrigues

Depois de anos reivindicando asfalto, o Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá, foi pavimentado com bloquetes. Agora, depois de uma articulação do senador Randolfe Rodrigues (Rede) o local recebeu iluminação pública da prefeitura.

“Recebi o pedido dos moradores do bairro e não poderia ficar inerte diante do que foi apresentado”, disse o parlamentar.

“Estamos cumprindo com a promessa que fizemos”, completou.

No total, o senador destinou R$ 5 milhões em emendas para iluminação em Macapá, além de R$ 2,2 milhões para pavimentação em bloquetes das principais vias do bairro.

“Essa emenda do senador trouxe de volta a nossa dignidade. Aqui, quando chovia era só lama e quando fazia sol era só poeira. Agora, vivemos outra realidade”, disse a moradora Cláudia Cristina.

A primeira etapa, no total de R$1,5 milhão, foi entregue no mês passado e envolveu 1,6 km de vias.