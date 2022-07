Despedida: ainda no hospital, missionária revelou sonho de comprar a casa própria

Os sonhos e paixões da missionária que morreu após ser atropelada na Marcha para Jesus foram lembrados hoje no velório

Por RODRIGO ÍNDIO

Comprar a casa própria. Esse era um dos sonhos da missionária Josimara Oliveira, de 36 anos, que morreu ontem (13), 11 dias após ser atropelada por um trio elétrico desgovernado durante a Marcha para Jesus, em Macapá, no dia 2 de julho. O velório está sendo realizado nesta quinta-feira (14) em uma igreja evangélica, na zona leste de Macapá.

“Quando ela estava no hospital lúcida e falando, ela disse ao psicólogo, que pede para colocar numa espécie de quadradinho em formato de cartaz, a comida que mais gosta, o que gostava de fazer, qual o sonho, e ela colocou que seu sonho era comprar a casa própria”, disse emocionado o irmão, o tenente da PM Josiagab Oliveira.

Josimara era formada em teologia e desde muito cedo atuava na igreja. A fé e o trabalho na igreja eram suas maiores paixões. Há mais de 10 anos era missionária com experiências em diversos estados. Ela integrava uma família de 6 irmãos, sendo 4 mulheres e 2 homens.

O atropelamento ocorreu na Avenida Padre Júlio, na altura da Avenida Jovino Dinoá, no Centro. A vítima faleceu na tarde de ontem no Hospital de Emergência da capital, o que levou a polícia a tratar o caso como homicídio culposo, e não mais como lesão corporal.

O caso é investigado pela delegada Josymária Coelho, da Delegacia de Acidentes de Trânsito, que hoje revelou o que disse o motorista do trio elétrico em depoimento. Na verdade, o veículo estava sendo dirigido pelo técnico de som no momento do acidente. Ele não tem habilitação e alegou que o carro teria perdido dos freios antes de atropelar a missionária.

O velório segue na congregação Getsêmani, na Rua Turíbio Guimarães, 1351, Bairro Cidade Nova. Josimara Oliveira será sepultada às 16h de hoje, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá.