Detento que se livrou de tornozeleira eletrônica resiste à prisão e acaba morto em confronto

Conflito entre detento e policiais ocorreu na Área Portuária do município de Santana, distante a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do regime aberto domiciliar morreu baleado durante confronto com policiais militares do Tático Operacional Rodoviário, do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE).

A intervenção, que é desdobramento de uma ação conjunta da 2ª DP, coordenada pela delegada Luiza Maia, ocorreu na tarde desta quinta-feira,21, no Beco do Berinjela, localizado na Área Portuária do município de Santana, distante a 17 km de Macapá.

Thiago da Silva Nunes, de 30, anos, era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas havia rompido e dado fim no equipamento, conforme constatou o comandante do BPRE, major Wilksson Santana.

Além disso, o oficial apurou que o criminoso era contumaz na prática de arrombamentos de portas e janelas de vidros, crimes nos quais contava com a ajuda de um comparsa, que conseguiu fugir.

“Fizemos as primeiras incursões no [Bairro] Parque das Laranjeiras. Lá, conseguimos apurar que eles poderiam estar nessa área. Quando chegamos ao local onde eles estavam escondidos, Thiago efetuou disparos e tivemos que revidar”, relatou o major.

O detento foi atingido e morreu antes da chegada do socorro médico. Com ele, os policiais encontraram alguns metros de cabo de fibra óptica e um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e duas intactas.