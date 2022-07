Distribuidor de armas foragido do Amapá é preso em Santa Catarina

Procurado foi preso na cidade de Joinville e será trazido de volta para Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Em operação conjunta com policiais de Santa Catarina, a Polícia Civil do Amapá conseguiu localizar e prender um homem de 26 anos procurado por vários crimes no município amapaense de Santana, a 17 km de Macapá. Ele foi preso na cidade de Joinville.

O nome do criminoso não foi divulgado, mas ele foi cercado por policiais catarinenses e agentes da 1ª DP de Santana na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com o Delegado Felipe Vieira, da 1ª DP de Santana, existem 2 mandados de prisão preventiva contra o preso. Segundo Vieira, o criminoso atuava em uma organização criminosa do Amapá e tinha a função de distribuir drogas ilícitas e armas de fogo em Santana.

O bandido também responde a processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, organização criminosa armada e dois homicídios, ocorridos no mês de setembro de 2021.

Ele deve chegar de volta ao Amapá nos próximos dias.