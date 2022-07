Do Curiaú, bela negra do Amapá disputa concurso nacional

Formada em Letras, funcionária pública, Josi é mulher negra e de área remanescente de quilombos, na zona norte de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O concurso Belezas do Brasil, que está sendo disputado desde segunda-feira (18) até hoje, 20 de julho, em Natal (RN), terá a participação de uma amapaense. Josi Alencar, de 26 anos, será a representante do Amapá na disputa que classifica e pode levá-la a alçar voos internacionais.

Das terras quilombolas do Curiaú, na zona norte de Macapá, Josi começou sua trilha nos concursos de beleza como várias garotas, quando são escolhidas as miss caipiras das tradicionais festas de quadra junina. Em 2019, conta, o que era, inicialmente, uma descontração foi ficando mais sério e ela foi eleita a Mais Bela Negra do Amapá, título que, por conta da pandemia, também manteve em 2020.

Agora Josi passou a coroa e, desde então, tem se preparado para o Belezas do Brasil. Ela contou ao Portal SelesNafes.com que percorreu um longo caminho para ser selecionada.

A organização do evento realizou desafios, etapas e entrevistas preliminares para avaliar itens como beleza e desenvoltura de cada candidata. Mulheres de todos os estados do país participarão do Belezas do Brasil.

“Dependendo da desenvoltura da candidata, o próprio concurso, a própria coordenação do concurso pode indicar, de acordo com o perfil, e pode mandar a menina para os concursos internacionais”, ressalta a amapaense.

Josi preparou-se. Ela é formada em Letras, é funcionária pública e está cursando Educação Física. Além disso, alcançou o nível intermediário no inglês, pois é praxe dos concursos de beleza avaliarem bem mais do que a estética, sendo importante demonstrar intelectualidade, elegância e postura.

Sobre o fato de ser mulher negra e de área remanescente de quilombos, Josi diz receber o feedback de muitas garotas.

“A minha família é do Curiaú e eu recebo esse feedback das meninas, as meninas pretas quilombolas me falam: ´Josi, você está em um concurso nacional, você realmente me representa, e eu fico orgulhosa e emocionada com isso’”, orgulha-se.