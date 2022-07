Droga pelos Correios: PF faz nova operação para desarticular quadrilha

Mandados de busca foram cumpridos na zona norte de Macapá

Compartilhamentos

Policiais federais do Amapá cumpriram mandados de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (15), durante a Operação Tiphon, que investiga o tráfico de drogas. Foi a continuação da investigação que começou com a apreensão de drogas enviadas pelos Correios.

Os produtos enviados de São Paulo foram apreendidos no dia 7 de abril deste ano com a prisão de duas jovens. Uma delas recebeu 1,5 kg de skunk (maconha modificada em laboratório).

Ela alegou que a droga seria do marido de uma amiga, que também foi presa com 47 comprimidos de ecstasy, maconha, balanças de precisão, R$ 2,8 mil em notas falsas, um revólver e dois simulacros.

A operação da hoje, segundo informou a PF, teve como objetivo recolher provas sobre o dono das drogas.

“A PF também investiga a participação do indivíduo quanto ao derramamento de cédula falsa no Estado do Amapá. Os delitos apurados até o momento são tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e introdução à circulação de moeda falsa”, informou a PF.

A polícia não disse se houve apreensões de drogas na operação de hoje.