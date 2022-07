Ouça a análise de Josué 11

Bom dia! Josué 11 narra as várias vitórias de Josué sobre inúmeros exércitos, conquistando a terra prometida por Deus. Então, a terra teve “descanso da guerra” e foi dividida proporcionalmente entre cada tribo. Há fases na vida em que tudo o que fazemos é guerrear para o nosso crescimento e aumento nossa fé. É apenas uma fase, vai passar. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!