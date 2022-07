Efeito Gilvam: PTB recua sobre rompimento com Jaime, mas diz que não aceita dupla indicação

Kassyo Ramos disse que irá discutir o assunto com a executiva do partido

Por SELES NAFES

O presidente nacional do PTB, Kassyo Ramos, mudou o discurso e disse que, por enquanto, manterá a coligação com o PSD do empresário Jaime Nunes (PSD). No entanto, ele fez questão de deixar claro que não aceita que uma legenda tenha a indicação de vice e Senado na chapa.

Ontem (21), depois da convenção do MDB, onde Gilvam anunciou que será vice de Jaime e Raíssa Furlan (esposa do prefeito de Macapá) concorrerá ao Senado, Kassyo foi um dos primeiros a reagir anunciando que não aceitava a manutenção da alianças. Na oportunidade, ele divulgou que convidou o ex-promotor Afonso Pereira para concorrer ao governo.

Afonso teria pedido duas horas de prazo para pensar sobre o convite com a família e amigos, já que teria que abandonar a candidatura de deputado federal.

Depois de muita discussão nos bastidores sobre o impacto de Gilvam como vice de Jaime, Kassyo voltou atrás depois de uma conversa com o senador Lucas Barreto, presidente do PSD.

Kassyo garantiu que manterá coligação, apesar de não aceitar a dupla indicação.

“O PTB não aceita que nenhum partido indique a vice e o Senado. Tem que discutir com os partidos da aliança, da base. Mas se permanecer a Executiva vai se reunir e vamos tomar as providências necessárias”, anunciou.

Na convenção do MDB, Furlan e Jaime confirmaram o acordo para Gilvam ser vice, mas há quem acredite que se houver muita repercussão negativa o PSD poderá anunciar outro vice na convenção do dia 5 de agosto.