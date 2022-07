‘Efeito Gilvam vice’: PTB rompe com Jaime e convida ex-promotor para concorrer ao governo

A reação veio depois da convenção do MDB

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A escolha de Gilvam Borges (MDB) como candidato a vice-governador na chapa de Jaime Nunes (PSD) causou o primeiro impacto no grupo que disputa o governo. O PTB de Kassyo Ramos, um dos principais aliados do empresário, acaba de anunciar que pretende lançar candidato próprio ao governo do Estado.

O convidado foi o ex-promotor de Justiça Afonso Guimarães, que atualmente é pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Afonso recebeu o convite de Kassyo, mas pediu duas horas de prazo para pensar com a família e amigos a respeito.

“Eu queria que o Jaime vencesse, mas com o Gilvam como vice ele vai afundar. O promotor Afonso é preparado e tem um ótimo nome. Se ele recusar, vamos nos afastar e lá na frente a gente vê quem apoiará”, adiantou o presidente nacional do PTB, Kassyo Ramos.

Esta semana, durante dois dias tensos, o grupo de Jaime e Dr Furlan (Cidadania) precisou contornar uma crise após ameaças de Gilvam Borges. Ele tinha avisado em suas redes sociais que colocaria em prática o “Plano F de foda-se”, caso não tivesse espaço como candidato ao Senado ou vice no grupo.

Hoje, na convenção do MDB, Gilvam Borges disse que cedeu o espaço para que Raíssa Furlan, esposa do prefeito, dispute o Senado, enquanto ele estará na vice de Jaime.