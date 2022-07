Ouça a análise de Deuteronômio 30

Compartilhamentos

Bom dia! Em qualquer condição que estivermos, se buscarmos de todo o coração poderemos ouvir a Sua voz de alguma maneira, pois Deus continua acreditando em nós. Onde a lei é respeitada, as pessoas vivem mais e melhor. Com a lei de Deus não é diferente como lembram autores também do Novo Testamento. Ouça a análise de Deuteronômio 30 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (15) com o nosso Senhor Jesus!