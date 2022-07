Ouça a análise de Deuteronômio 19

Bom dia! Nos primeiros tempos do povo de Deus, foram criadas as “cidades-refúgio”, destinadas aos acusados por homicídio culposo, aquele ocorrido sem a intenção do autor. Também havia orientações sobre direitos à propriedade e divisão de terras. Deus sempre foi e será justo. Volta, Jesus! Ouça a análise de Deuteronômio 19 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima semana!