Chegamos hoje ao livro de Josué

Boa tarde! Josué foi o principal assistente de Moisés por vários anos, e sentiu um vazio com a morte do profeta. Mas o propósito de Deus estava bem vivo, e Suas instruções a ele eram bem claras: assumir o controle e conduzir a travessia do povo pelo rio Jordão para se apossa de Canaã, pois a terra é do Senhor. Josué recebeu uma injeção de ânimo do próprio Deus. Ouça a análise de Josué 1 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quarta-feira (20) com Jesus!