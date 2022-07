Em carro de luxo, dupla vendia drogas em festas de Macapá, diz polícia

Eles foram avistados por uma equipe da Força Tática polícia quando passaram em frente ao Quartel da PM, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática patrulhavam às proximidades do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Amapá, no fim de semana, quando avistaram um SUV Nivus branco, que imprimiu mais velocidade ao perceber a viatura.

A atitude levantou a suspeita da equipe policial, que ao tentar chegar mais perto viu o veículo acelerar em alta velocidade – iniciando um acompanhamento tático.

O carro ultrapassou o sinal vermelho na Rua Jovino Dinoá com Avenida Pedro Lazarino e, por pouco, não provocou um acidente com outros veículos. Os fugitivos foram interceptados alguns quarteirões mais à frente.

Segundo a polícia, os dois ocupantes estavam bastante exaltados com a abordagem. Eles foram identificados como James Neto do Nascimento, 22 anos, o motorista, e Alexandre Dias de Azevedo, 28 anos, o passageiro, com quem os militares acharam 11 porções de cocaína no bolso da bermuda.

No carro, na porta do motorista, estava um frasco branco com mais 19 papelotes de cocaína.

Segundo a polícia, James confessou que o Nivus era usado para transporte e entrega de entorpecentes em festas da cidade. Em seguida, os policiais pediram apoio de outras duas equipes, que foram até as respectivas residências do motorista e do passageiro, no Bairro Zerão, zona sul da capital.

De acordo com a polícia, na casa de Alexandre duas porções médias da mesma droga foram achadas pelos militares no quarto dele, dentro de uma cômoda.

Já na casa de James, outras duas porções médias de cocaína estavam em uma gaveta dentro do guarda-roupas do quarto do infrator.

Juntamente com os dois acusados, o Nivus e as drogas apreendidas, a polícia apresentou, no Ciosp do Pacoval, uma máquina de cartão, que era usada para receber pagamento pelas drogas, uma balança de precisão, material para embalagem e R$ 3.247,00 em espécie. A polícia não informou sobre a propriedade do veículo.